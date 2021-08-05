قائمة باسعار الخضروات في الاسواق العراقية

2021/08/05 | 14:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” اليوم الخميس ، أسعار الخضراوات بالأسواق المحلية، والتي شهدت استقراراً في بعض المحاصيل.وأدناه أسعار الخضراوات للكيلوغرام الواحد في علوات بغداد:طماطم 500 دينار.خيار 600 دينار.بصل 450 ديناراً.بطاطا 350 ديناراً .باذنجان 550 ديناراً .الفلفل الأخضر 800 دينار.فلفل حار 900 دينار.الشجر 450 ديناراً.رقي 450 ديناراً .بطيخ 450 ديناراً .

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