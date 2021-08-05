خطل الإرادوية الفكرية - مصعب قاسم عزاوي

2021/08/05 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: في جل ما تكتبه تشخيص دقيق لأس المشاكل التي يعاني منها البشر في مجتمعاتهم في غير بقعة من هذا الكون، ولكن يبدو في سياق كل تلك الكتابات أن هناك تفادياً متعمداً لتبني أي تصور للبديل الذي لا بد أن يكون عليه نقيض ما تقوم بتشخيصه وتوصيفه؟مصعب قاسم عزاوي: أعتقد أن التغيير الاجتماعي وأي ت ......





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