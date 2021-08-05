الشرخ في ذات الله - سعود سالم

2021/08/05 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٥-;-٩-;- - شيلنج والجرح الإلهيالرغبة والمعنى يبدوان كمفهومين متعارضين أو منفصلين، كما تم فصل مفهومي الجاذبية والضوء في فلسفة الطبيعة، أو التعارض والفصل في فلسفة الهوية بين الوعي واللاوعي، الذات والموضوع، والكائن والكينونة إلخ.



والحرية تقف عند تقاطع الطبيعة والتاريخ، والرغبة والمعنى.



ويبحث شيلينج عن أصل حقيقة الشر في الله ذاته : "بما أن الشر كائن بشكل لا يمكن إنكار ......





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