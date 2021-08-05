بعد انسحابها.. نظرة حصرية لـ CNNعلى مكان تدرب سيمون بايلز السري بالأولمبياد

2021/08/05 | 14:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكرت سيمون بايلز علنًا الصالة الرياضية التي تبعد ساعة عن مكان اقامتها خارج العاصمة طوكيو حيث تمكنت من الابتعاد عن أعين الجمهور والتدريب بشكل خاص للاستعداد للمنافسة في حدث الألعاب الأولمبية.وقد حصل ويل ريبلي من CNN على جولة حصرية داخل المنشأة التي ساعدتها بالتغلب على حالة "التواءات" أجبرتها على الانسحاب من أحداث الجمباز الأخرى.

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