2021/08/05 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، افتتاح فرع "آشور" في محافظة الموصل.

وذكر المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تم افتتاح فرع اشور بحضور محافظ الموصل ومندوب المنطقة الشمالية ومسؤولين وموظفين وشيوخ ووجهاء المحافظة".

وأضاف أن "افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في انعاش الحركة الاقتصادية وتخفيف العبء عن الموظفين عند استلام رواتبهم كما سيسهم بتوفير السيولة النقدية وترويج كافة المعاملات المصرفية الاخرى للمواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن افتتاح فرع «اشور» في الموصل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن افتتاح فرع «اشور» في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).