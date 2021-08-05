القوات الأمنية تقوم بحملة تفتيش جنوب غربي بغداد

2021/08/05 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قامت القوات الأمنية، اليوم الخميس، بحملة تفتيش في مناطق جنوب غربي العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "قوة امنية كبيرة تابعة للشرطة الاتحادية قامت بحملة تفتيش في منطقة حي العامل جنوب غربي بغداد، بحثا عن السلاح وتدقيق الأوراق الثبوتية للمواطنين المتواجدين في المنازل".

وأضاف، ان "الأسلوب الذي اتبعته القوات طبيعيا، حيث يقوموا بالاستئذان من أصحاب المنازل قبل الدخول الى أي منزل، ويحرصون على عدم ترويع المواطنين وخاصة النساء والأطفال".

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