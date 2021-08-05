إلى ماذا تشير خرائط الطقس بالعراق؟.. منبئ جوي يتوقع زخات مطر لهذه الأيام

2021/08/05 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد المنبئ الجوي، أحمد التميمي، اليوم الخميس، عدم وجود مؤشرات لانخفاض درجات الحرارة في العراق، فيما ‏أشار إلى استمرار فرص زخات المطر‎.‎وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، ان "خرائط الطقس لا تشير لوجود انخفاض في درجات الحرارة حتى الثلث الاخير ‏من الشهر، ومع هذا يستمر ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية وحتى 4 أيام قادمة".‏ولفت، إلى "استمرار فرص زخات المطر في مناطق متفرقة من البلاد خلال اليومين المقبلين"، مشيراً إلى أن ‏‏"الرياح متقلبة وغالباً ما تكون شمالية غربية تنشط على فترات".‏

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