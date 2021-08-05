رئيس الجمهورية يستقبل أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام في طهران

2021/08/05 | 14:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، بمقر إقامته في طهران، اليوم الخميس، أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي.وأوضح بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تعود بالمنفعة على الشعبين الصديقين …

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