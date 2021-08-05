القبض على إرهابي نفذ عددا من الهجمات ضد المواطنين وزرع العديد من العبوات الناسفة في بابل

2021/08/05 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني القبض على إرهابي نفذ عددا من الهجمات ضد المواطنين وقام بزرع العديد من العبوات الناسفة في بابل.وقالت في بيان : ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القت القبض على إرهابي بارز من عصابات داعش نفذ عددا من الهجمات ضد المواطنين وقام بزرع العديد من العبوات الناسفة في بابل.واضافت انه: بعد التحقيق معه اعترف صراحة انه ينتمي لعصابات داعش الإرهابي وكان يشغل منصب امر مفرزة مايسمى كتيبة الفتح المبين قاطع البراء وهو من الاهداف المهمة.واشارت الى انه : تم القبض على الارهابي في منطقة الرضوانية ./انتهى3

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