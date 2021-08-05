الزرفي يدعو الى التعامل بقوة وحزم مع السلاح المنفلت

2021/08/05 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دعا النائب عدنان الزرفي، االى استخدام القوة والحزم في التعاطي مع ملف السلاح المنفلت.وقال في بيان ان "العراق والولايات المتحدة الأميركية، اتفقا على أن تكون نهاية كانون الأول المقبل موعدا، تلغى فيه مهام القوات القتالية الاميركية وانسحابها، بعد هذا التاريخ لن يبقي حجة للسلاح المنفلت".وأضاف، أن "السلاح المنفلت يقوم بنشاط يخالف القانون، سواء بقصف المواقع العسكرية والمنشآت العراقية أو الاستعراض في بغداد والمحافظات بسيارات الدولة"./انتهى

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