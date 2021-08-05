2021/08/05 | 14:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، القاء القبض على 8 أشخاص حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية غربي نينوى، قادمين من سوريا.وقالت الخلية في بيان، ان “مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – شعبة استخبارات الفرقة ١٥، وتاكيداً لمشاركتها مع بقية القطعات الماسكة للحدود لغرض تأمينها، وبمعلومات دقيقة لاحد مفاصل ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية، رصدت تحرك ٨ اشخاص باتجاه الأراضي العراقية من الجانب السوري في محاولة منهم لاجتياز الساتر الحدودي”.وأضافت أنه “على ضوء ذلك قامت مفارز شعبة الاستخبارات، وقوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ بنصب كمين محكم لهم في قرية الشعلان التابعة الى ناحية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 8 أشخاص متسللين من سوريا الى مناطق غربي نينوى عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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