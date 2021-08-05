2021/08/05 | 14:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مع أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني محسن رضائي العلاقات المشتركة بين البلدين.المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، إن “الرئيس صالح، استقبل في مقر إقامته في طهران، أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام السيد محسن رضائي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تعود بالمنفعة على الشعبين الصديقين اللذين تجمعها روابط وثيقة”.وأضاف “كما جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التأكيد على اهمية تخفيف حدة التوترات عبر التلاقي والحوار”.وذكر صالح أن “العراق يعمل على تعزيز علاقاته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع بين برهم صالح ورضائي: طهران تدعم مساعي العراق لتخفيف توترات المنطقة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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