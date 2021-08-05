رئيس مجلس المفوضين للسفير البريطاني: استعداد تام لإجراء انتخابات 10 أكتوبر

2021/08/05 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابلغ رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، السفير البريطاني مارك برايسون إكمال أغلب خطوات الجدول الزمني للتحضير ليوم الانتخابات ،مثمنا الدعم الدولي لإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل غير مسبوق.

وأشاد برايسون بأداء مفوضية الانتخابات وحرصها على إيضاح كل خطواتها ومراحل عملها للبعثات الدولية والجهات الرسمية، مؤكداً أن بريطانيا داعمة لتحقيق موعد الانتخابات من خلال تواصلها المستمر مع البعثة الأممية في العراق.

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