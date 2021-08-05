الرئيس العراقي من طهران: نسعى لتعزيز علاقات متوازنة دعما للحوار والتقارب في المنطقة

2021/08/05 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن العراق يعمل على تعزيز علاقاته المتوازنة وذلك لدعم مسارات الحوار والتقارب من اجل إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة.

تصريحات صالح جاءت خلال استقباله في مقر إقامته في طهران أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، إذ بحث الجانبان العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات فضلا عن بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، والتأكيد على اهمية تخفيف حدة التوترات عبر التلاقي والحوار.

وخلال اللقاء، أكد رضائي دعم إيران لأمن واستقرار العراق، مشيداً بالمساعي العراقية في تخفيف توترات المنطقة.

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