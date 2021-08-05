قادمين من سوريا.. القبض على 8 أشخاص متسللين الى مناطق غربي نينوى

2021/08/05 | 14:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، القاء القبض على 8 أشخاص حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية غربي نينوى، قادمين من سوريا.وقالت الخلية في بيان، ان “مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – شعبة استخبارات الفرقة ١٥، وتاكيداً لمشاركتها مع بقية القطعات الماسكة للحدود لغرض تأمينها، وبمعلومات دقيقة لاحد مفاصل ومن خلال الاستعانة […]

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القبض على 8 أشخاص متسللين الى مناطق غربي نينوى أولاً على الايام نيوز.

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