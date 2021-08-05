الاتحاد الأوروبي يدعو إلى

2021/08/05 | 14:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى "وقف عاجل وكامل ودائم لإطلاق النار" في أفغانستان، مندداً بتكثيف حركة طالبان لهجماتها الدموية.

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