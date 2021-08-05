الموقف الوبائي في النجف: وفاة شخصين.. وارتفاع لمؤشر الشفاء

2021/08/05 | 14:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 آب 2021)، إنه "تم إجراء 1031 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وكانت الإصابات الجديدة 233 إصابة فيما بلغت حالات الشفاء خلال المدة المذكورة 310 حالة، وقابل ذلك حالتي وفاة".

وأضافت، أن "من بين الإصابات الجديدة، 16 إصابة بين منتسبي دائرة صحة النجف".

وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي:

مجموع الاصابات الكلي : 79644مجموع حالات الشفاء : 73554مجموع الوفيات : 637مجموع الحالات تحت العلاج : 5453مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4790

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