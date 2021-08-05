2021/08/05 | 14:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البعض لا يعرف واقعية ولوجستية المدينة الآثارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة لتحويل قصر بابل الى متحف) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة لتحويل قصر بابل الى متحف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).