اليوم الخامس للمهرجان..جلسة نقدية لمسرحيتي (كراب الأخير) و(الميت مات)

2021/08/05 | 14:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمة

أدار الدكتور حسين علي هارف، اليوم الخميس، الجلسة النقدية الخاصة بمسرحيتي (شريط كراب الأخير) و(الميت مات) ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان العراق الوطني للمسرح الذي تنظمه نقابة الفنانين العراقيين بالشراكة مع الهيئة العربية للمسرح.

وقال الدكتور حسين علي هارف لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الجلسة النقدية تتضمن تعقيبات على مسرحيتي أمس، حيث يعقب الدكتور علي حسين حمدان على مسرحية ( شريط كراب الأخير) كما يعقب الأستاذ عباس لطيف على مسرحية (الميت مات)، ثم يدير الفنان طلال هادي جلسة عن المسرح البديل ويحاضر فيها الاستاذ ظفار المفرجي".

واضاف ان "نشاط اليوم تضمن ايضاً حفل توقيع كتاب (تحولات العرض المسرحي من الايهام الى التحريض) تأليف الدكتور رياض شهيد بادارة الفنانة آلاء نجم".

وكان مهرجان العراق الوطني للمسرح قد شهد، أمس الأربعاء، عرض مسرحية شريط كراب الأخير من تأليف صاموئيل بيكيت وتمثيل طه المشهداني وميلاد سري وبسمان عتيشة وإخراج علي حبيب، على قاعة سميرأميس.

واِجتّر العرض معاناة العراقيين خلال حرب الثمانينيات، من خلال تداعيات رجل مأزوم، إنفلت من الحرب بأوراق مزورة، وعاش صدفة؛ فظل ينهار مع ترسخ شعوره بأن الموت قدرٌ وما استمراره في الحياة إلا فرصة أخرى للوجود، لا يريد استثمارها، إنما يعيش مأزوماً.

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