صور: وفاة سائق بحادث شديد بين 3 مركبات في الديوانية

2021/08/05 | 15:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توفي شخص، الخميس، بسبب حادث شديد وقع بين ثلاث مركبات في محافظة الديوانية.

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وذكر إعلام المرور في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 آب 2021)، إن الحادث وقع بين ثلاث مركبات، الاولى سوبر كراون ابيض اللون، والمركبة الثانية تويوتا شيزر والمركبة الثالثة ( منشأة) نوع ستراط.

وأضاف أن "سبب الحادث كان السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة نوع شيزر مما أدى إلى عبوره على الجانب الآخر(المقابل) من الطريق واصطدامه بالمركبة نوع باص والمركبة الاخرى نوع سوبر كراون".

وأوضح ان "الحادث أدى إلى وفاة سائق المركبة الثانية (تويوتا شيزر)".

ودعت مديرية المرور سائقي المركبات إلى الانتباه واليقظة اثناء قيادة المركبة والالتزام بقواعد المرور لتجنب الحوادث المرورية".

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