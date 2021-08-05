فيروز تعبر عن حزنها بتغريدة وأغنية: هل تسمعون؟ مات أهلي

2021/08/05 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبرت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز عن حزنها على ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وذلك مع حلول الذكرى الأولى للانفجار، ونشرت فيروز، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، مقطعاً من إحدى أغانيها، تقول فيه: “هل تسمعون؟ مات أهلي”، وهو ما اعتبره متابعوها تعبيرا منها عن حزنها على الضحايا.

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