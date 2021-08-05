2021/08/05 | 15:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني زف وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الخميس، بشرى للمنتسبين الذين يتقاضون راتباً شهرياً ولم ‏تصدر لهم أوامر تعيين.‏ وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي يزف بشرى لهؤلاء المنتسبين المركز الخبري الوطني.

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