كم مرة يجب أن تغسل ملاءات سريرك؟ أكثر مما تعتقد

2021/08/05 | 15:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لأسرّتنا أن تلعب دورًا مضيفًا لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنواع البكتيرية..فكيف يمكن أن تحافظ على نظافته؟

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