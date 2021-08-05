2021/08/05 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الخميس، عن تنفيذ العديد من المهام والواجبات في جانبي الكرخ والصافة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المديرية باشرت بنشر المفارز والدوريات وإجراء الممارسات الأمنية في عموم العاصمة بغداد ضمن مكاتب وأقسام المديرية في جانبي الكرخ والرصافة".واضافت ان "مفارز المديرية في مكتب الكرخ لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية تمكنت من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بالاتجار بالبشر وفق أحكام المادة ٦ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".

واشارت المديرية الى ان "مفارز المديرية في مكتب مكافحة إجرام حي العامل تمكنت من إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات"، مبينة ان "مفارز مكتبي مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة تمكنت من القبض على متهمين اثنين مطلوبين عن جرائم سرقة عجلات وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات".واوضحت المديرية ان "مفارز المديرية نفذت عدة أوامر قبض قضائية في مكاتب مكافحة إجرام الزهور، والشعب، وباب الشيخ، وبغداد الجديدة، وحسينية المعامل، والكرامة، والبياع، والمنصور، والكاظمية، والمحمودية، والحرية بحق متهمين مطلوبين لقيامهم بسرقة دور ومحلات تجارية ومبالغ مالية ومطلوبين بقضايا جنائية وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٣ ، ٤٤٤ من قانون العقوبات، وقامت مفارز المديرية في مكاتب مكافحة إجرام الدورة والصالحية بالقبض على متهمين اثنين لقيامهما بعمليات تزوير لمستمسكات ومحررات رسمية وفق أحكام المادة ٢٩٢/٢٩٨ من قانون العقوبات، وتابعت مفارز المديرية إلقاء القبض على ثلاثة متهمين آخرين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة إجرام الاعظمية، والقدس، والتاجي وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجرام بغداد تحصي واجباتها في الكرخ والرصافة خلال الـ24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجرام بغداد تحصي واجباتها في الكرخ والرصافة خلال الـ24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).