2021/08/05 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، بإصدار أوامر تثبيت للمنتسبين على الملاك الدائم الذين يتقاضون راتبًا شهريًا من الوزارة ومستمرين بالخدمة ولم تصدر لهم أوامر تعيين قبل وبعد أحداث ٩/٤/٢٠٠٣ والذين استوفوا شروط التعيين وقت مباشرتهم بشكل قانوني

المكتب الاعلامي لوزير الداخلية ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الغانمي وجه بإصدار أوامر تثبيت للمنتسبين على الملاك الدائم الذين يتقاضون راتبًا شهريًا من الوزارة ومستمرين بالخدمة ولم تصدر لهم أوامر تعيين قبل وبعد أحداث ٩/٤/٢٠٠٣ والذين استوفوا شروط التعيين وقت مباشرتهم بشكل قانوني، حيث بلغ عددهم اكثر من ٣٠٠٠ منتسب".

واضاف ان "هذه الخطوة تأتي من أجل تثبيت حقوق هؤلاء المنتسبين وعدم ضياع مستحقاتهم التقاعدية، على أن يشمل هذا القرار المنتسبين المستمرين بالخدمة حالياً والمراتب المتوفين والشهداء برتبة شرطي واعتماد آخر ترقية بالرتبة التي كانوا يعملون بها قبل وفاتهم الحاصلين عليها وفق الضوابط والشروط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يصدر توجيها مهما بشأن تثبيت المنتسبين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يصدر توجيها مهما بشأن تثبيت المنتسبين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).