تعرف على مؤشرات التداول الأسبوعية لسوق العراق للأوراق المالية

2021/08/05 | 15:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن سوق العراق للاوراق المالية (البورصة)، تنظيمه خلال الأسبوع الاول من شهر اب 2021 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 01/08/2021 الى يوم الخميس المصادف 05/078/2021.

تحقق خلال الأسبوع المؤشرات ادناه:بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (81) مليار سهم.

بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (84) مليار دينار.

اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (575.32) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (582.39) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره 1.21% عن اغلاقه في اول الجلسة.

نفذت خلال الأسبوع أكثر من (1400) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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