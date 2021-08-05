وزيرها يعلن عودة وزارة البيئة كوزارة اتحادية مستقلة

2021/08/05 | 15:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي اليوم الخميس ، عودة وزارة البيئة كوزارة اتحادية تنفذ اهداف الحكومة في تحسين الوضع البيئي في العراق”.

جاء ذلك خلال ترؤس الوكيل الفني المخوّل بالصلاحيات الادارية والمالية والفنية لوزارة البيئة الدكتور جاسم عبد العزيز حمادي الاجتماع الاول لهيئة الراي في الوزارة ، بحضور الوكيل الاداري والمالي الدكتور كامران علي حسن والمدراء العامين في الوزارة ومدراء الاقسام المعنية .

واكد الفلاحي في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : نثمن رعاية دولة رئيس الوزراء ودعمه اللامحدود للقطاع البيئي وخصوصا في ظل التطورات العالمية وتاثير التغيرات المناخية باعتبار العراق اكثر الدول تاثرا بهذا الموضوع والتوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة .

الفلاحي اشار الى ان الاجتماع الاول لهيئة الراي تضمن اتخاذ مجموعة من القرارات اهمها تعزيز القرار البيئي واتخاذ الاجراءات السريعة لتحسين الوضع البيئي اضافة الى التنسيق مع الوزارات المعنية في موضوع اكمال اجراءات الفصل والتنسيق مع المحافظين في سبيل دعم الدوائر البيئية في المحافظات .

لافتا الى انه من اجل تفعيل العمل البيئي ورفع مستوى الوعي باهمية القطاع البيئي تم الايعاز بتشكيل فريق لمتابعة اعادة القسم المالي لوزارة البيئة وارجاع التخصيصات المالية وارجاع المبالغ المخصصة لوزارة البيئة من اجل تمكين الوزارة من اداء المهام والواجبات المكلفة بها بموجب القانون رقم 27 لسنة2009 .

الفلاحي بيّن انه تم متابعة اجراءات فصل الموازنة وزيادة التخصيصات الممنوحة لوزارة البيئة بما يتناسب والمهام المناطة بها في المرحلة الجديدة بعد الفصل اداريا وماليا عن وزارة الصحة بموجب قانونها النافذ رقم ٣٧ لعام ٢٠٠٨ تنفيذا لما جاء في المادة 44 من قانون الضمان الصحي لعام 2020 ، والاسراع بفصل الموازنة التشغيلية عن موازنة وزارة الصحة .

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