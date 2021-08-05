دول ثلاث جربت الاشتراكية ثم نبذتها- المملكة المتحدة - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/08/05 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي دامت تجربة المملكة مع الاشتراكية ثلاثة عقود متصلة لم تجني منها سوى لقب "رجل أوروبا المريض"، لتخوض في السبعينات والثمانينات ثورة اقتصادية شاملة تحت قيادة شخصية استثنائية استحقت لقب المرأة الحديدية- رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر.



في البداية، شكك كثيرون أن تستطيع امرأة إنقاذ البلاد- كانت المملكة حينذاك مجرد شبح لذاتها الحرة والمزدهرة اقتصادياً ذات يوم.



استحوذت الحكومة على أكبر شركات التصنيع في ......





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