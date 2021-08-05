موقع اسباني : عقد ميسي الجديد لمدة 5 مواسم بنصف راتب وبشرط جزائي كبير

2021/08/05 | 15:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكر موقع إذاعة "RAC1" الكتالونية ان : نادي برشلونة سينهي الجدل وكل الإشاعات المثارة حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من خلال تجديد عقده في الساعات القليلة المقبلة.وكشفت الاذاعة عن : تفاصيل العقد الجديد الذي سيوقع عليه ميسي..عقد لمدة 5 مواسم، وسيحصل على نصف راتبه، وسيكون الشرط الجزائي بقيمة 350 مليون يورو.وأضافت ان : ميسي سيوقع على العقد الجديد اليوم الخميس أو في نهاية يوم غد الجمعة.وكان ميسي وصل إلى برشلونة، أمس الأربعاء، عقب نهاية عطلته الصيفية، ومن المقرر أن يعقد والده ووكيل أعماله خورخي ميسي جلسة مع إدارة "البارسا" قبل توقيع العقود رسميا.يذكر أن عقد ميسي السابق مع برشلونة انتهى في 30 حزيران الماضي./انتهى3

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