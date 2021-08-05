وزير النفط يبحث مع السفير الصربي تعزيز العلاقات الثنائية

2021/08/05 | 15:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل السفير الصربي في بغداد بالوف اوروش.وجرى خلال المقابلة / حسب بيان للوزارة / بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات وخصوصاً قطاع النفط والطاقة وبما يخدم المصالح المشتركة./انتهى3

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