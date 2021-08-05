المفوضية: لا يوجد حظر للتجوال في يوم الاقتراع

2021/08/05 | 15:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، أنه لا يمكن فرض حظر شامل في يوم الانتخابات، مشيرة إلى أن الحركة ستكون بانسيابية.

وقال المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية لوكالة الأنباء العراقية، إن “اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وضعت خطة كاملة لتأمين يوم الاقتراع وحماية المراكز الانتخابية على شكل أطواق أمنية، كما حددت الإجراءات والمسؤوليات ووزعتها بين اللجان الفرعية والمخابرات”.

وأضاف أن “الخطة تضمنت تأمين الأمور اللوجستية للانتخابات وتوفير إجراءات الأمان والسلامة والأجواء الآمنة للناخبين”، مشيرأ الى “وضع خطط بديلة وقوات إحتياط تتحرك عند حدوث اي طارئ”.

وتابع أن “هذه الانتخابات تتضمن إجراءً جديداً وهو الدوائر الانتخابية، حيث ستكون في المحافظة الوحدة عدة دوائر انتخابية”.

وبشأن فرض حظر شامل بيوم الاقتراع، أكد العطية أنه “لايمكن فرض حظر شامل بيوم الاقتراع لأن الناخب لايستطيع الوصول للمراكز الانتخابية والإدلاء بصوته”، موضحاً أن “الحركة ستكون بانسيابية مع انتشار أمني مكثف وحماية للعملية الانتخابية”.

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