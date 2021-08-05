قيادات بحركة النهضة ينسحبون من الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى

2021/08/05 | 15:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت القياديات بحركة النهضة الإخوانية جميلة الكسيكسي ويمينة الزغلامي ومنية ابراهيم عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك”، انسحابهن من الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى.

وبحسب صحيفة “الشروق” التونسية، كتبت جميلة الكسيسي إنها تعلن انسحابها من دورة الشورى وأي قرار يصدر عن الدورة لا يلزمها.

فيما كتبت يمنية الزغلامي “أعلن الآن انسحابي من الدورة الاستثنائية لدورة الشورى ولا أتحمل مسؤولية أي قرار يصدر منها نتيجة سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الانتباه لخطورة اللحظة التي تمر بها الحركة والبلاد، ولن أكون شاهدة زو”، وهو ما كتبته أيضاً القيادية بحركة النهضة منية ابراهيم.

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