اللجنة الأمنية العليا: فرض حظر شامل للتجوال في يوم الانتخابات غير ممكن

2021/08/05 | 15:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الخميس، عدم إمكانية فرض حظر شامل في يوم الانتخابات.

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وقال المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (5 اب 2021)، إن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وضعت خطة كاملة لتأمين يوم الاقتراع وحماية المراكز الانتخابية على شكل أطواق أمنية، كما حددت الإجراءات والمسؤوليات ووزعتها بين اللجان الفرعية والمخابرات".

وأضاف أن "الخطة تضمنت تأمين الأمور اللوجستية للانتخابات وتوفير إجراءات الأمان والسلامة والأجواء الآمنة للناخبين"، مشيراً إلى "وضع خطط بديلة وقوات إحتياط تتحرك عند حدوث اي طارئ".

وتابع أن "هذه الانتخابات تتضمن إجراءً جديداً وهو الدوائر الانتخابية، حيث ستكون في المحافظة الوحدة عدة دوائر انتخابية".

وبشأن فرض حظر شامل بيوم الاقتراع، أكد العطية أنه "لايمكن فرض حظر شامل بيوم الاقتراع لأن الناخب لايستطيع الوصول للمراكز الانتخابية والإدلاء بصوته"، موضحاً أن "الحركة ستكون بانسيابية مع انتشار أمني مكثف وحماية للعملية الانتخابية".

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