2021/08/05 | 15:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع خطط بديلة وقوات إحتياط تتحرك عند حدوث اي طارئ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة الأمنية للانتخابات تفصح عن خطتها لتأمين يوم الاقتراع) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة الأمنية للانتخابات تفصح عن خطتها لتأمين يوم الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).