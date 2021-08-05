2021/08/05 | 15:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل تعلن الإفراج عن 406 نزلاء خلال تموز الماضي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تعلن الإفراج عن 406 نزلاء خلال تموز الماضي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تعلن الإفراج عن 406 نزلاء خلال تموز الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).