2021/08/05 | 15:52 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسترالي يكتشف لوحا بابليا يُظهر استخدام الهندسة التطبيقية في تحديد الأراضي منذ أكثر من 3700 عام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/05 | 15:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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