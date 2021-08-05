بعد سرقتهما مبلغ مالي كبير.. الرد السريع تلقي القبض عليهما

2021/08/05 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهمين قاما بسرقة مبلغ 16 مليون دينار في محافظة كركوك.

وقالت الفرقة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "للواء الثالث التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية ، القى القبض على شخصين بعد قيامهم بسرقة مبلغ ١٦ مليون دينار عراقي، بعد تلقي معلومات من قبل قسم استخبارات الفرقة على الفور تم استحصال امر قضائي ونصب سيطرات مفاجئة وإلقاء القبض على المتهمين أثناء محاولة هروبهم الى ناحية سليمان بيك جنوب محافظة كركوك مع عجلتهم".

واضافت انه "تم تسليمها الى مكتب مكافحة اجرام طوزخرماتو أصوليًا".

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