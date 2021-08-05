نائب عن النصر يشدد على دعم عمل أمانة بغداد

2021/08/05 | 15:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

شدد النائب عن كتلة النصر النيابية حسين الفايز، اليوم الخميس، على دعم عمل أمانة بغداد خدمة للصالح العام، فيما دعا الامانة القيام بمزيد من حملات قطاع النظافة.

وقال الفايز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نشيد بجهود وعمل امانة بغداد وعلى رأسها علاء معن وقيامه باجراءات وخطوات جادة خلال الفترة الماضية لانتشال العاصمة من الواقع المزري الذي كانت تعيشه لسنوات"، مبينا "اننا في مجلس النواب ومن خلال ممارستنا للدور الرقابي بدأنا نرى عودة امانة بغداد بدوائرها وامكانياتها وملاكاتها الى اخذ زمام المبادرة لتقديم الخدمات وتصحيح الاوضاع والسعي لانتشال العاصمة من الواقع المزري الذي كانت تعيشه لسنوات".

واضاف الفايز ان "امين بغداد علاء معن اعاد الامانة الى الوضع الصحيح لممارسة العمل بشكل يليق بوضع العاصمة ولاول مرة حيث نرى ملاكات الامانة تبذل الجهود في ظل ظروف استثنائية من اجل ايصال الخدمة الى مناطق وازقة بغداد كافة"، داعيا الى "الاستمرار بالعمل الجدي والمثابرة في تقديم الخدمات للمواطنين والقيام بمزيد من حملات قطاع النظافة وباقي القطاعات".

وشدد الفايز "على ضرورة دعم الامانة وملاكاتها لخدمة الصالح العام".

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