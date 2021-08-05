الكشف عن معلومات جديدة حول نوع من الزواحف نجى من عصر الديناصورات

2021/08/05 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كشف باحثون معلومات جديدة ومثيرة تتعلق بالزواحف المعروفة باسم تواتارا والتي عاشت في زمن الديناصورات ونجت من الانقراض، حيث تفاجأ العلماء بسرعة حركة الحيوانات المنوية لهذا النوع من الزواحف، والتي تعيش في نيوزلندا فقط.

وتتصف حيوانات الـ "تواتارا" ببطء حركتها ونموها، حيث تحتاج إلى 16 شهرا لكي يفقس بيضها و35 عاما ليصل طولها إلى نصف متر، بينما قد تصل أعمارها إلى أكثر من 100 عام.

وذكرت صحيفة غارديان البريطانية، ان سرعة الحيوانات المنوية لـ "التواتارا" تفوقت على باقي أنواع الزواحف التي خضعت للدراسة حتى الآن، وفق الباحثين.

ويعتبر العلماء تواتارا الزاحف الوحيد الذي عاصر الديناصورات منذ حوالي 225 مليون عاما وأفلت من الانقراض حتى الآن.

وتعيش التواتارا، التي كانت منتشرة في جميع أنحاء نيوزيلندا، الآن بشكل أساسي على مجموعة من الجزر النائية.

ويتعرض وجود هذه الزواحف اليوم لتهديدات بسبب الاحتباس الحراري، الذي يؤدي إلى نمو معظم الأجنة إلى ذكور، مما يحدث خللا ينجم عنه تناقص في الإناث القادرات على الإنجاب، بينما يسعى العلماء في نيوزيلندا لإيجاد حل لهذه المشكلة، من خلال إحداث بنوك لتجميد الحيوانات المنوية والبيضات الخاصة بالحيوانات المهددة بالانقراض، لاستخدامها في حال حدوث خلل بالتركيبة الجنسية لتلك الكائنات.

ونجح الباحثون حتى الآن في تجميد حيوانات منوية وبيضات 40 زوجا من زواحف "تواتارا"، حيث ستخضع لدراسات مكثفة سعيا لحماية هذا النوع من الانقراض.

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