نائب يدعو الى التعامل بقوة وحزم مع

2021/08/05 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شدد النائب، عدنان الزرفي، اليوم الخميس، على ضرورة، استخدام القوة والحزم في التعاطي مع ملف السلاح المنفلت.

وقال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "العراق والولايات المتحدة الأميركية، اتفقا على أن تكون نهاية كانون الأول المقبل موعدا، تلغى فيه مهام القوات القتالية الاميركية وانسحابها، بعد هذا التاريخ لن تبقى حجة للسلاح المنفلت".

وأضاف، أن "السلاح المنفلت يقوم بنشاط يخالف القانون، سواء بقصف المواقع العسكرية والمنشآت العراقية أو الاستعراض في بغداد والمحافظات بسيارات الدولة".

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