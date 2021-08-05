2021/08/05 | 15:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /اعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل عن إطلاق سراح (٤٠٦) نزلاء خلال الشهر الماضي.وذكر بيان لوزارة العدل" إن دائرة الإصلاح اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم" .وأضاف البيان" إن ملاكات الدائرة تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، وحرصا منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل"./انتهى ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تعلن الإفراج عن (٤٠٦) نزلاء خلال الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تعلن الإفراج عن (٤٠٦) نزلاء خلال الشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).