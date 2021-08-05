حظر بث فيديوهات الأولمبياد عبر وسائل التواصل الاجتماعي

2021/08/05 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس، أن تسجيلات الفيديو الخاصة بأولمبياد طوكيو غير مسموح ببثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حماية حقوق البث التلفزيوني لشركائها.

وجاءت هذه الخطوة من جانب اللجنة الأولمبية الدولية بعد يوم واحد من تعليق حساب العداءة الجامايكية إيلين تومسون هيره، على إنستغرام بعد أن نشرت تسجيلات فيديو لفوزها بذهبيتي سباقي 100 و200 متر ضمن منافسات ألعاب القوى في طوكيو.

وأوضح مارك أدامز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية: “نشجع الناس على نشر صور الفعاليات، ولكن الفيديوهات تخص حاملي حقوق البث التلفزيوني”.

وتحدثت شركة فيس بوك المالكة لشبكة إنستغرام عن حدوث خطأ، ورفع الحظر عن الحساب الخاص بالعداءة الجامايكية.

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