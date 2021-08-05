قصف جوي على طالبان في الجنوب.. وتقدم لمقاتلي الحركة في الشمال

2021/08/05 | 16:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت القوات الجوية الأفغانية مزيدا من الضربات ضد مواقع طالبان في جنوب أفغانستان، الخميس، فيما حققت الحركة المتمردة مكاسب إضافية في شمال البلاد.

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