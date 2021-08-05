عاجل | السفير البريطاني يثمن اضطلاع العراق بدور داعم ومرسخ للسلام والتنمية المستدامة بين بلدان الشرق الأوسط.

2021/08/05 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السفير البريطاني يثمن اضطلاع العراق بدور داعم ومرسخ للسلام والتنمية المستدامة بين بلدان الشرق الأوسط .السفير البريطاني يؤكد دعم الحكومة البريطانية جهود العراق في مسار الأمن الإقليمي والتهدئةالكاظمي يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في تصدّيه لفلول تنظيم داعش.الكاظمي وبرايسون يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والثقافة.رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يستقبل السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون.

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