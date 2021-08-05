غداة تنصيب رئيسي.. وزير الدفاع الإسرائيلي : مستعدون لمواجهة ايران

2021/08/05 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إيران بأنها تهديد للبلاد والشرق الأوسط والعالم بأسره، محذراً في الوقت نفسه من أن إسرائيل مستعدة لاتخاذ إجراءات لمواجهتها.

وقال جانتس في تصريحات لوسائل اعلام إسرائيلية، إن إيران تسعى إلى تشكيل تحدّ متعدد الجبهات أمام إسرائيل، إذ تحشد قواتها في لبنان وقطاع غزة، وتنشر الميليشيات في سوريا والعراق، وتبقي على مناصريها في اليمن، مضيفاً أن إيران مشكلة عالمية وإقليمية وتحدّ لإسرائيل.



وأوضح: نحن بحاجة إلى مواصلة تطوير قدراتنا للتعامل مع جبهات متعددة لأن هذا هو المستقبل.

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