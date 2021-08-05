من بينها كربلاء.. الكهرباء تتحدث عن آلية جديدة لجباية الأجور: سيتم نصب عدادات إلكترونية في عدد من المناطق

2021/08/05 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس،

سعيها لازالة التجاوزات على الشبكة

الوطنية، و جباية اجور الكهرباء من خلال

المقاييس الالكترونية.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد

موسى؛ إن "وزارة الكهرباء باتت م

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