2021/08/05 | 16:43 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يشارك رئيس اقليم كردستان العراق
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نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، في
مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني
الجديد، إبراهيم رئيسي.
ووصل بارزاني على رأس وفد من الاقليم،
وتم استقباله بشكل رسمي من قبل
ال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من دون العلم العراقي.. إيران تستقبل نيجيرفان بارزاني بممر رئاسي وعلم كردستان منفرداً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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