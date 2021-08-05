من دون العلم العراقي.. إيران تستقبل نيجيرفان بارزاني بممر رئاسي وعلم كردستان منفرداً

2021/08/05 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك رئيس اقليم كردستان العراق

نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، في

مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني

الجديد، إبراهيم رئيسي.

ووصل بارزاني على رأس وفد من الاقليم،

وتم استقباله بشكل رسمي من قبل

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