احراق 1363 مقمق يومياً من الغاز المصاحب .. تعرف على انتاج العراق من الغاز

2021/08/05 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم

الخميس، عن حجم الكميات المحروقة من

الغاز المصاحب والتي بلغت 1363 مقمق

يومياً، خلال حزيران الماضي.

وقالت الوزارة في إحصائية نشرتها على

موقعها الرسمي، إن "إنتاج الغاز

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