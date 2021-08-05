بالوثيقة.. محافظ ذي قار يدعو الكاظمي لإصدار عفو خاص عن المتظاهرين الملاحقين قضائياً

2021/08/05 | 16:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، يوم الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إصدار عفو خاص عن المتظاهرين المعتقلين والمطلوبين للسلطة القضائية، في خطوة لتهدئة الأوضاع.وقال الخفاجي في كتاب موجه إلى […]

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محافظ ذي قار يدعو الكاظمي لإصدار عفو خاص عن المتظاهرين الملاحقين قضائياً المركز الخبري الوطني.

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