كاميرا توثق صراخ سكان مبنى أغلقته الصين بسبب إصابة أحدهم بكورونا

2021/08/05 | 16:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أشخاصًا في مبنى سكني قيد الإغلاق في مدينة تشنغتشو بوسط الصين يصرخون طلبًا للمساعدة.

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